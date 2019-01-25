Совмин утвердил план национальных выставок на 2019 года





Постановлением Совета министров от 24 января 2019 года №48 утвержден план национальных выставок Республики Беларусь в иностранных государствах на 2019 год.

Согласно документу, в первом полугодии национальные экспозиций будут представлены на международной выставке сельского хозяйства и животноводства, продуктов питания, напитков и упаковочных технологий ”Agrofood“ в Лагосе (Нигерия), на международной выставке автоматизации производства ”Smart Factory Expo + Automation World“ в Сеуле (Южная Корея), а также на международной выставке сельского хозяйства и животноводства ”AgroActiva“ в Армстронге (Аргентина).

Во втором полугодии белорусские экспозиции будут развернуты на международной выставке продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства ”FoodAgro в Найроби (Кения), на международной промышленной выставке ”IEMA“ в Лахоре (Пакистан), международной выставке ”Trade Expo Indonesia“ в Джакарте (Индонезия). Кроме того, Беларусь будет представлена на второй Китайской международной выставке импорта в Шанхае (Китай) и на международной выставке ”Tech Industry“ в Риге (Латвия).

В плане также значится подготовка национальной экспозиции Беларуси на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае (ОАЭ).

Документ утвержден в целях продвижения отечественных технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок.