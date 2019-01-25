Дизель и 8-ступенчатый «автомат»: первые обновки для Mitsubishi Eclipse Cross

Всего через год после своего появления на рынке кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross уже преодолел рубеж в 80 тыс. проданных автомобилей по всему миру. В этом году модель обзаведется новым вариантом двигателя и некоторыми другими обновлениями.





Во-первых, купейный «паркетник» Mitsubishi получит 2,2-литровый турбодизель, развивающий 148 лошадиных сил и 388 Нм крутящего момента (при 2000 об/мин). Работать агрегат на тяжелом топливе будет в комбинации с полным приводом и новым 8-ступенчатым «автоматом». Кроме того, для переднеприводных Eclipse Cross с бензиновым мотором будет предложена система Active Yaw Brake Control, имитирующая блокировку дифференциала. Также появятся новая медиасистема Mitsubishi Connect и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски нового дизайна.

Продажи Eclipse Cross начались в начале 2018 года — с тех пор Mitsubishi удалось продать около 80 тыс. единиц кроссовера. Наибольшей популярностью японский «паркетник» пользуется в Европе (33 287 проданных машин), в соседней России, например, покупателей нашли 2962 экземпляра модели. В Беларуси Eclipse Cross сейчас доступен с 1,5-литровой бензиновой «четверкой» (150 сил), 6-ступенчатой «механикой» и вариатором, передним или полным приводом. Цены начинаются от 48 500 рублей.