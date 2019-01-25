ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соседи покусанного соседским стаффом ребенка в Гродно требуют забрать собаку у семьи

26.01.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Первокласснику из гродненского микрорайона Ольшанка, которого 16 января покусал соседский бойцовый пес, сняли на лице все швы. Уже готовятся результаты судебно-медицинской экспертизы, после которой будет приниматься решение о возбуждении в отношении хозяев 7-месячного стаффордширского терьера уголовного дела — мама пострадавшего ребенка обратилась в прокуратуру. Тем временем, соседи мальчика собрали подписи за за изъятие собаки у владельцев. Их направят в администрацию Октябрьского района Гродно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62880.php

Соседи покусанного соседским стаффом ребенка в Гродно требуют забрать собаку у семьи

Фото: NewGrodno

— Поддержали все четыре подъезда нашего дома и жители соседнего дома. Абсолютно все, чьи квартиры не пустуют, подписались, за исключением соседа хозяина терьера… Сын чувствует себя лучше… Шрамы в любом случае останутся, хотя врачи замечательно все зашили. Мы с мужем сейчас подыскиваем хорошую клинику по лазерной коррекции. Как родители будем бороться до конца и вместе с ребенком переживать эту ситуацию. Морально, психологически он стал себя вести по-другому, — рассказала Сайту Гродно 015.BY Наталья, мама семилетнего пострадавшего Андрея.

В заявлении жители микрорайона Ольшанка просят изъять собаку у хозяев. Владельцы пса стоят на учете в СОП, говорит Наталья. Их семью в округе знают все. Соседи говорят, что до сих пор видят, как 10-летний мальчик, как и в тот трагический раз, выгуливает стаффа один.

— Ребенок ни в чем не виноват. Он уже несколько раз подходил ко мне, просил прощения, — говорит Наталья. — Я ему объясняю, что он не при чем. Как родители ему сказали, так он и сделал. Я понимаю, что он просто выполнял поручение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62880.php

Соседи покусанного соседским стаффом ребенка в Гродно требуют забрать собаку у семьи

Тот самый стаффордширский терьер. Скриншот видео СТВ

Недавно подруга владельцев терьера угрожала Наталье в личных сообщениях в «ВКонтакте»: «Хоть я и отсижу, но все равно тебя убью или покалечу. Пока не добьюсь своего, не отстану. Не выходи из дома», — это часть угроз, которые получила Наталья. Она сохранила скриншоты и обратилась в милицию.

Напомним, 16 января в Гродно на мальчика-первоклассника, возвращавшегося из школы домой после уроков, около подъезда напал стаффордширский терьер, которого выгуливал третьеклассник, проживающий в этом же подъезде. Стафф вцепился в лицо ребенка — его смог оттащить только взрослый мужчина, случайно оказавшийся неподалеку. У мальчика — рваные раны глаза и травмы мягких тканей лица.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первокласснику из гродненского микрорайона Ольшанка, которого 16 января покусал соседский бойцовый пес, сняли на лице все швы. Уже готовятся результаты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наоми Осака выиграла Australian Open. Она станет первой ракеткой мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика