Соседи покусанного соседским стаффом ребенка в Гродно требуют забрать собаку у семьи

Первокласснику из гродненского микрорайона Ольшанка, которого 16 января покусал соседский бойцовый пес, сняли на лице все швы. Уже готовятся результаты судебно-медицинской экспертизы, после которой будет приниматься решение о возбуждении в отношении хозяев 7-месячного стаффордширского терьера уголовного дела — мама пострадавшего ребенка обратилась в прокуратуру . Тем временем, соседи мальчика собрали подписи за за изъятие собаки у владельцев. Их направят в администрацию Октябрьского района Гродно.



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Фото: NewGrodno

— Поддержали все четыре подъезда нашего дома и жители соседнего дома. Абсолютно все, чьи квартиры не пустуют, подписались, за исключением соседа хозяина терьера… Сын чувствует себя лучше… Шрамы в любом случае останутся, хотя врачи замечательно все зашили. Мы с мужем сейчас подыскиваем хорошую клинику по лазерной коррекции. Как родители будем бороться до конца и вместе с ребенком переживать эту ситуацию. Морально, психологически он стал себя вести по-другому, — рассказала Сайту Гродно 015.BY Наталья, мама семилетнего пострадавшего Андрея.

В заявлении жители микрорайона Ольшанка просят изъять собаку у хозяев. Владельцы пса стоят на учете в СОП, говорит Наталья. Их семью в округе знают все. Соседи говорят, что до сих пор видят, как 10-летний мальчик, как и в тот трагический раз, выгуливает стаффа один.

— Ребенок ни в чем не виноват. Он уже несколько раз подходил ко мне, просил прощения, — говорит Наталья. — Я ему объясняю, что он не при чем. Как родители ему сказали, так он и сделал. Я понимаю, что он просто выполнял поручение.



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Тот самый стаффордширский терьер. Скриншот видео СТВ

Недавно подруга владельцев терьера угрожала Наталье в личных сообщениях в «ВКонтакте»: «Хоть я и отсижу, но все равно тебя убью или покалечу. Пока не добьюсь своего, не отстану. Не выходи из дома», — это часть угроз, которые получила Наталья. Она сохранила скриншоты и обратилась в милицию.

Напомним, 16 января в Гродно на мальчика-первоклассника, возвращавшегося из школы домой после уроков, около подъезда напал стаффордширский терьер, которого выгуливал третьеклассник , проживающий в этом же подъезде. Стафф вцепился в лицо ребенка — его смог оттащить только взрослый мужчина, случайно оказавшийся неподалеку. У мальчика — рваные раны глаза и травмы мягких тканей лица.