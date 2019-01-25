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Кредитование госпрограмм в Беларуси в 2019 году сокращается на 35,5%

26.01.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Кредитование государственных программ и мероприятий в Беларуси в 2019 году предусмотрено в объеме Br800 млн, что на 35,5% ниже уровня 2018 года. Об этом говорится в докладе заместителя председателя правления Национального банка Сергея Калечица на расширенном заседании правления, опубликованном на сайте Нацбанка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62878.php

Кредитование госпрограмм в Беларуси в 2019 году сокращается на 35,5%

По словам Сергея Калечица, уровень деловой и инвестиционной активности в Беларуси в 2018 году обусловил рост объема кредитования экономики банками и Банком развития на 15,7%, в том числе в белорусских рублях - на 20%. При этом объем кредитования в рамках государственных программ сократился. Удельный вес задолженности по таким кредитам с начала года уменьшился на 4,5 процентного пункта и на 1 декабря 2018 года составил 31,2%.

Сокращению участия банков в директивном кредитовании способствует развитие механизма финансирования жилья по схеме, которая сочетает рыночные условия кредитования банками граждан и финансовую помощь в виде субсидий со стороны государства гражданам при получении ими кредитов на условиях банков. Также законодательно закреплены подходы по оказанию субъектам агропромышленного комплекса государственной поддержки путем предоставления субсидий на уплату процентов за пользование банковскими кредитами.

Для усиления работы процентного канала при переходе к инфляционному таргетированию Нацбанк в ближайшее время отменит существующие рекомендации по предельным процентным ставкам. При этом будет сохранен инструментарий, направленный на ограничение степени риска реализуемой банками бизнес-модели.

 
 
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Кредитование государственных программ и мероприятий в Беларуси в 2019 году предусмотрено в объеме Br800 млн, что на 35,5% ниже уровня 2018 года. Об этом говорится в докладе...
 
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