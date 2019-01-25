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Конфликт вокруг директора школы в Пинске закончился его увольнением. И он обжаловал решение суда
26.01.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Директор пинской средней школы № 18 Федор Радион, которого
Ушел Фёдор Радион с должности 15 января. На вопрос, было ли это увольнение, или его личное решение, бывший директор ответил: «Без комментариев». Он уехал в Москву. «Здесь есть ряд предложений возглавить различные школы и так далее. Мои знания и опыт управления большой школой людям нужны. Тем более, что я окончил Белорусский государственный университет, математик, информатик. Я для Пинска принес первую серебряную медаль международной олимпиады по информатике. Это тоже все котируется. Поэтому я надеюсь, что без работы не останусь. Хотя, конечно, хотел бы приносить пользу Беларуси».
По словам Радиона, предложений работать в Беларуси ему не поступило.
Он говорит, что обжаловал выговор, которую ему дало управление по образованию Пинского горисполкома, — и комиссия по трудовым спорам ее отменила. Бывший директор также обжаловал решение Пинского суда в Брестском областном суде. Но пока апелляция не рассматривалась.
Напомним, в сентябре во дворе школы № 18 Пинска возник
Следственный комитет провел проверку, но состава уголовного преступления не нашел. Тогда милиция направила материалы административного дела в суд.
Как
Он также обвинялся в том, что на крыльце школы № 18 ударил головами младшего сына Екатерины Михаила и Дениса Жука, чем умышленно нанес последнему телесные повреждения в виде ссадины на левой скуловой кости (позже выяснилось, что эта ссадина была получена мальчиком во время тренировок с сестрой) и на красной кайме внутренней стороны верхней губы.
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Директор пинской средней школы № 18 Федор Радион, которого суд признал виновным в нанесении телесных повреждений подростку, уволился из школы, сообщает...
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