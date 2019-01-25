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Наоми Осака выиграла Australian Open. Она станет первой ракеткой мира

26.01.2019 14:21 — Разное | Tut.by  
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Японская теннисистка Наоми Осака выиграла в финале первого в году турнира Большого шлема — Australian Open.


Reuters

В финальном матче Осака в трех сетах обыграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Матч продолжался два с половиной часа.

В первом сете ни одна из теннисисток не смогла сделать брейк, хотя суммарно у них было восемь брейк-пойнтов. Судьба партии решалась на тай-брейке, где уверенную победу одержала Осака — 7:6 (7:2).

В начале второго сета Квитова сделала брейк и повела 2:0, на что Осака ответила тремя выигранными геймами подряд, включая два брейка. При счете 5:3 в пользу японки у нее был тройной чемпионшип-пойнт на подаче Квитовой, но чешка вновь показала, почему она известна своим несгибаемым характером. Петра не только вырвала победу в этом гейме, но и довела партию до победы, отыгравшись с 3:5 (0:40).

Казалось, эта неудача может стать настоящим ударом для молодой Наоми, но она спокойно восприняла проигрыш в сете и блестяще провела последнюю партию. Осака сделала брейк в третьем гейме и спокойно довела встречу до победы.

Таким образом, Наоми Осака выиграла второй титул Большого шлема подряд, что позволит ей возглавить рейтинг WTA.

 
 
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Японская теннисистка Наоми Осака выиграла в финале первого в году турнира Большого шлема - Australian Open.
 
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