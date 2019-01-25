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БелАЗ запустит серию самосвалов на газу
БелАЗ заявил о готовности летом приступить к серийному производству карьерных самосвалов, работающих на газовом топливе.
Сейчас один опытный образец такой машины успешно проходит испытания в Челябинской области, второй – дорабатывается в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на
До конца 2019 года завод планирует произвести 10 таких грузовиков. Газовые самосвалы востребованы в России, особенно в Якутии. Дизельное топливо там получается очень дорогим, так как его надо доставлять за 4000-5000 километров. Поэтому газом заправлять не только проще, но и намного экономнее.
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БелАЗ заявил о готовности летом приступить к серийному производству карьерных самосвалов, работающих на газовом топливе.
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