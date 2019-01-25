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сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на издание El Pais. Тело двухлетнего мальчика достали из глубокой скважины в испанской провинции Малага,корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на издание El Pais.





Спасатели подняли тело ребенка на поверхность в ночь на 26 января. Мальчик провалился в 110-метровую скважину еще 13 января, когда гулял на частной территории с родными.





Поисково-спасательная операция оказалась масштабной и чрезвычайно сложной. Задействовали сотни человек из различных служб. Проникнуть взрослому в узкую скважину не представлялось возможным. К тому же на глубине с помощью спущенного туда технического устройства обнаружили препятствие. Горноспасательной бригаде пришлось бурить параллельный колодец и через из него пробираться к месту наиболее вероятного местонахождения малыша. В процессе даже использовали небольшие заряды взрывчатки, чтобы пробиться сквозь твердую породу. Кроме того, для спуска людей под землю пришлось изготавливать особую металлическую конструкцию.







