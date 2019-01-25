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В Минске намерены убрать всю несанкционированную рекламу в течение двух недель

26.01.2019 13:12 — Разное | Партизан  
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Несанкционированную рекламу в столице полностью уберут за две ближайшие недели. Об этом, как передаеткорреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

— Работа по удалению несанкционированной рекламы в городе ведется давно, но пока по разным причинам она не везде дала результат. Теперь перед всеми службами поставлена задача очистить городские территории от таких конструкций,  листовок, надписей в двухнедельный срок, — сказал А. Дорохович.

 

Он уточнил, что субъектам хозяйствования сперва предложат добровольно убрать с городских территорий свое имущество. Если они этого не сделают, все уберут коммунальщики.

 

— Реклама должна украшать Минск. Поэтому в столице есть место только для согласованных элементов, которые гармонично вписываются в облик города, — подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома.
 
Теги: Минск
 
 
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Несанкционированную рекламу в столице полностью уберут за две ближайшие недели. Об этом, как передаеткорреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время...
 
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