В Минске намерены убрать всю несанкционированную рекламу в течение двух недель

— Работа по удалению несанкционированной рекламы в городе ведется давно, но пока по разным причинам она не везде дала результат. Теперь перед всеми службами поставлена задача очистить городские территории от таких конструкций, листовок, надписей в двухнедельный срок, — сказал А. Дорохович.

Он уточнил, что субъектам хозяйствования сперва предложат добровольно убрать с городских территорий свое имущество. Если они этого не сделают, все уберут коммунальщики.