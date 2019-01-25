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В Минске намерены убрать всю несанкционированную рекламу в течение двух недель
Несанкционированную рекламу в столице полностью уберут за две ближайшие недели. Об этом, как
— Работа по удалению несанкционированной рекламы в городе ведется давно, но пока по разным причинам она не везде дала результат. Теперь перед всеми службами поставлена задача очистить городские территории от таких конструкций, листовок, надписей в двухнедельный срок, — сказал А. Дорохович.
Он уточнил, что субъектам хозяйствования сперва предложат добровольно убрать с городских территорий свое имущество. Если они этого не сделают, все уберут коммунальщики.
— Реклама должна украшать Минск. Поэтому в столице есть место только для согласованных элементов, которые гармонично вписываются в облик города, — подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома.
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Несанкционированную рекламу в столице полностью уберут за две ближайшие недели. Об этом, как передаеткорреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время...
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