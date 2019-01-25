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Российских бойцов в Венесуэлу отправили из Африки через Кубу

26.01.2019 12:53 — Разное | Партизан  
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Российским наемникам доверили охранять президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман хуторского казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев, занимающийся защитой интересов сотрудников частных военных компаний.

«Группу было приказано набрать очень быстро, ей была поставлена задача — охрана первых лиц. До этого бойцы были в Габоне, Судане», — сказал он.

После набора группа двумя чартерными авиарейсами была направлена в столицу Кубы Гавану. Оттуда один из наемников позвонил и сообщил, что их перенаправили в Каракас. Бойцы прибыли в Венесуэлу во вторник, 22 января, утверждает Шабаев.


 
 
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Российским наемникам доверили охранять президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава комитета Общероссийского офицерского собрания,...
 
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