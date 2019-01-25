Российских бойцов в Венесуэлу отправили из Африки через Кубу

«Группу было приказано набрать очень быстро, ей была поставлена задача — охрана первых лиц. До этого бойцы были в Габоне, Судане», — сказал он.





После набора группа двумя чартерными авиарейсами была направлена в столицу Кубы Гавану. Оттуда один из наемников позвонил и сообщил, что их перенаправили в Каракас. Бойцы прибыли в Венесуэлу во вторник, 22 января, утверждает Шабаев.



