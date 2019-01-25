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Российских бойцов в Венесуэлу отправили из Африки через Кубу
Российским наемникам доверили охранять президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом «Ленте.ру»
«Группу было приказано набрать очень быстро, ей была поставлена задача — охрана первых лиц. До этого бойцы были в Габоне, Судане», — сказал он.
После набора группа двумя чартерными авиарейсами была направлена в столицу Кубы Гавану. Оттуда один из наемников позвонил и сообщил, что их перенаправили в Каракас. Бойцы прибыли в Венесуэлу во вторник, 22 января, утверждает Шабаев.
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Российским наемникам доверили охранять президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава комитета Общероссийского офицерского собрания,...
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