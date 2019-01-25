Саммит Лиги арабских государств в марте решит, возвращать ли Сирию в ЛАГ и в каком качестве - глава МИД Туниса

Решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) будет приниматься на саммите в марте, заявил глава МИД Туниса Хмаис Жинауи.

"В марте этого года мы примем здесь саммит ЛАГ. Все арабы должны будут высказаться по этому вопросу (возвращение Сирии в ЛАГ), то есть это будет коллективное решение", - сказал Х.Жинауи на пресс-конференции в субботу по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Все арабы на предстоящем саммите должны будут решить, каким образом будет возвращаться и будет ли возвращаться Сирия в ЛАГ, и в каком качестве", - добавил он.

Ранее в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Тунисе, что Россия хотела бы, чтобы Тунис поддержал возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ).

В ЛАГ, которая в 1945 году объединила арабские государства, в настоящий момент входят 22 государства-члена. В ноябре 2011 года ЛАГ приостановила участие Сирии в деятельности организации, посчитав неприемлемым применение насилия против демонстрантов со стороны правительства.

В конце декабря 2018 года британская газета The Guardian сообщила со ссылкой на источники, что страны, входящие в ЛАГ, рассматривают возможность принятия в качестве члена Сирию, спустя восемь лет после ее исключения из альянса. "Источники сообщают, что в определенный момент в 2019 году (президента Сирии - ИФ) Башара Асада пригласят на переговоры для того, чтобы он вновь занял свое место среди глав стран ЛАГ", - писало издание.

Против повторного принятия Дамаска в альянс выступают США. "Все больше членов из 22 стран ЛАГ соглашаются с тем, что Сирия должна быть вновь принята в альянс, однако Соединенные Штаты оказывают давление, как на Эр-Рияд, так и на Каир, чтобы отложить необходимое голосование", - подчеркивает The Guardian.

Представитель МИД России Игорь Цариков подчеркивал в конце декабря 2018 года, что работа по возвращению Сирии в ЛАГ является важным направлением политического урегулирования в этой стране. "Исходим из того, что возвращение Сирии в "арабскую семью" оказало бы и существенную поддержку процессу сирийского урегулирования в соответствии с фундаментальными принципами международного права и положениями устава ООН", - отметил он.