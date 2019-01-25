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Хавьер Фернандес выиграл свой последний ЧЕ. Серебро у Самарина
Новости Беларуси. 26 января завершилось мужское одиночное катание на ЧЕ в Минске. Победителем стал испанец Хавьер Фернандес.
В произвольной программе Александр Самарин устроил настоящее шоу и показалось, что он может победить. Фигурист чисто исполнил ряд сложных прыжков, в числе которых четверной лутц, и набрал 269,84 балла. Однако после выхода на лёд Фернандеса стало понятно, что Самарин отодвигается на второй план.
На третьем месте оказался итальянец Маттео Риццо. Фигурист выступал 13 и довольно долго ожидал результатов. Учитывая, что обычно в конце выступают самые сильные спортсмены, его попадание в тройку лучших было сомнительно, но обойти баллы Риццо оказалось непросто. Настолько непросто, что смогли это сделать только два человека.
По итогу Хавьер набрал 271,59 балла. Испанец продемонстрировал тройные тулуп, аксель, сальхов. Было множество сложных элементов, но и без ошибок не обошлось. У Фернандеса сорвался флип, были помарки при приземлении после прыжков, и всё же он покорил минский лёд.
Последней преградой для испанца мог стать Коляда, но Михаил упал практически в самом начале своего выступления, явно повредил руку и не смог показать даже свой средний результат. Итогом стали 240,87 балла и пятое место.
Первым после короткой программы шёл российский фигурист Михаил Коляда. 23-летний спортсмен оторвался практически на десять баллов, набрав 100,49 балла. Кроме того, фигурист упомянул, что из-за недавней болезни не включил некоторые элементы в короткую программу, чтобы сэкономить силы.
Вторым в короткой программе стал Александр Самарин с 91,97 баллами. А знаменитый шестикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес расположился только на третьем месте. Правда, отрыв от второго места минимален, спортсмен набрал 91,84 балла.
Для испанца выступление на ЧЕ в Минске было крайне важно, поскольку весной Хавьер собирается завершить свою спортивную карьеру. И вон он победил на чемпионате Европы в седьмой раз.
Что касается Коляды, то для него всё сложилось крайне неудачно. Было многообещающее начало, но в итоге он не смог взять даже бронзу, как в предыдущих двух ЧЕ.
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Новости Беларуси. 26 января завершилось мужское одиночное катание на ЧЕ в Минске. Победителем стал испанец Хавьер Фернандес. В произвольной программе Александр...
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