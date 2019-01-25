ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию

26.01.2019 15:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Минск продолжает писать историю континентального первенства по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город, по мнению гостей и участников турнира, с успехом вжился в роль столицы большого европейского спорта.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию

26 января в ледовый поход за золотом отправились мужчины. Соревновательный день начался с розыгрыша наград в одиночном катании. По итогам короткой программы лидерство захватил россиянин Михаил Коляда. Сегодня на лёд он выйдет последним.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию

Белорус Яков Зенько расположился на 30-ом месте и не пробился в решающую стадию соревнований. И это, пожалуй, единственное разочарование.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию

Болельщики и спортсмены единодушно признают – организация минского первенства заслуживает самых высоких оценок. Соревнования проходят с аншлагом. Так, вчера произвольную программу женщины откатали при полных трибунах. Напомним, «Минск-Арена» вмещает больше 15 тысяч зрителей.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию

Мы впервые в Минске. Здесь добрые люди, чистый город. Он особенно хорош в такую снежную погоду. Мы любим ваш Минск.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию

Первый раз в Беларуси – потрясающий город, потрясающая страна. Теплые люди, теплый прием. Я давняя болельщица фигурного катания, меня интересуют все. Публика шикарная, принимают все замечательно. Очень довольна.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию

Ближе к вечеру медальная интрига разрешится в спортивных танцах на льду. Белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий в произвольной программе поборются за место на пьедестале.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию

По итогам вчерашнего выступления наши спортсмены набрали 57,08 балла, показав свой лучший результат в сезоне.

«На разрыв аорты»: белорусские фигуристы рассказали, чего ждать от их произвольной программы на ЧЕ

Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минск продолжает писать историю континентального первенства по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город, по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане, вас почти 2 млн! Население Минска подскочило так, что впервые в истории превысило 1,99 миллиона человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика