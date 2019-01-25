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«Всё было так, как будто он сын каждого из нас». Малыш, упавший 12 дней назад в туннель, найден мёртвым

26.01.2019 14:26 — Разное | СТВ  
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Новости Испании. 26 января стали известны результаты двухнедельной спецоперации в Испании по поиску упавшего в скважину ребёнка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё было так, как будто он сын каждого из нас». Малыш, упавший 12 дней назад в туннель, найден мёртвым

ЧП произошло 13 января на юге страны во время семейной прогулки. Двухлетний мальчик провалился в 100-метровую скважину.

11 сутки в Испании ищут 2-летнего мальчика. Девять деталей спасательной операции

Из-за обрушения грунта специалистам пришлось пробурить параллельную шахту. Это заняло слишком много времени.

«Всё было так, как будто он сын каждого из нас». Малыш, упавший 12 дней назад в туннель, найден мёртвым

«Всё было так, как будто он сын каждого из нас». Малыш, упавший 12 дней назад в туннель, найден мёртвым

Ребёнок найден мёртвым. СМИ называют поисково-спасательную операцию одной из самых сложных за всю историю Испании. В бурении принимали участие более 300 человек, вывезено десятки тысяч кубометров земли. За спасением ребенка следил весь мир.

«Все было так, как будто он сын каждого из нас», — рассказал инженер, принимавший участие в спасательной операции.
 
 
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Новости Испании. 26 января стали известны результаты двухнедельной спецоперации в Испании по поиску упавшего в скважину ребёнка, сообщили в программе Новости «24...
 
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