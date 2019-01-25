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Лукашенко: Беларусь против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

26.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», – сказал Лукашенко.

Президент также подчеркнул, что Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны. 

Александр Лукашенко заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.



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Александр Лукашенко заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.
 
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