За коммуникации на участке можно не платить? История человека, который смог отстоять свои права в суде

Ниже мы приводим текст сообщения Сергея Ольшевского полностью (орфография и пунктуация сохранены):





«ВАЖНО!!! Для тех, кто строит дом и не знает, нужно возмещать затраты на строительство и проектирование коммуникаций или не нужно!





Вчера мы получили первый ответ на коллективное обращение (ответ из Администрации Президента/СовМина переслали в Минстройархитектуры)





В ответе находятся тезисы про методику расчета удельных показателей затрат, которые противоречат действующему законодательству. Это станет поводом для обращения в генеральную прокуратуру, которое будет направлено сразу после получения решения суда, который прошел 21.01.2019 и который решил, что наша жалоба на действия чиновников Столбцовского РИК обоснованная и обязал их повторно провести процедуру ввода дома в эксплуатацию.





Но самое важно, чем хочу поделится сейчас – это следующий факт (см. скриншот).





Или, если кратко, если в разрешении на строительство ничего не сказано, то можно смело говорить исполкому, что они не имеют права требовать.





С такими разрешениями (без указания о том, что нужно компенсировать) мне писало/звонило несколько человек. И я им говорил, что судья обращала на это внимание. А сейчас есть еще и официальный ответ из Минстройархитектуры.





Поэтому, если в разрешении нет ни слова – то смело оспаривайте решение в суде: получите отказ о подписании акта ввода за подписью председателя и пишите жалобу на действия чиновников.





ps а мы продолжим борьбу за полную отмену этого варварства»









Журналист Realt .by связалась с автором поста Сергеем Ольшевским:





– Сейчас мы хотим получить на руки решение суда от 21.01.2019 года. В течение трёх дней они должны прислать. После этого мы будем подавать в Генпрокуратуру. Минстройархитектуры сам противоречит себе, даже в рамках этого ответа, в методиках расчета стоимости. Они пишут, что по Минской области есть единая стоимость, хотя такого по постановлению быть не может. При этом эта методика утверждена и сделано это неверно.





Мы заблаговременно получили ответ от Минстройархитектуры, что их методические рекомендации не являются нормативно-правовым актом, носят рекомендательный характер и не проходили юридическую экспертизу. Из Минюста мы получили, что по Столбцам никто не проходил юридическую экспертизу в отношении расчетов. Для прокуратуры это будет основание [для возбуждения дела – прим. ред.]. Почему госрганы, когда им сообщается о прямом нарушении, никак не реагируют. Потому что мы им указывали на факт неверных расчетов, но никто ничего не изменил и постановление Исполкома до сих пор действует [речь идет о постановлении об отказе ввода дома в эксплуатацию – прим. ред.].





Когда побеждаешь в аукционе, то следующий документ, который получаешь, - это разрешение на строительство. И если там ничего не указано, то платить ничего не нужно. А у большинства людей, которые приобретали участки после того, как мы подняли этот вопрос, в разрешении ничего не указано. Для людей это на самом деле большое облегчение.





По словам Сергея, механизм действий в этой ситуации достаточно простой:





1. Нужно получить письменный отказ местного распорядительного органа ввода дома в эксплуатацию





2. Подать жалобу на действия чиновников в суд с указанием, что местные органы власти незаконно отказывают в вводе дома в эксплуатацию





3. Просить повторно рассмотреть обращение и провести процедуру ввода дома в эксплуатацию.





– Мы и есть первые плательщики, которые подняли этот вопрос и получили в итоге ответ, что мы не должны компенсировать [стоимость проведения коммуникаций – прим. ред]. После этого исполком написал: «Приходите, мы вам подпишем». Но мы сказали, что будем действовать в рамках закона и пошли через суд.









По словам Сергея, фактически длительность ввода дома в эксплуатацию занимает месяц. К моменту получения всех документов все сроки уже вышли. Именно поэтому нельзя было соглашаться на предложение местного исполкома о подписании всех документов – в дальнейшем такие документы могли быть признаны недействительными.





– Сейчас мы готовим иск о требовании компенсировать материальный и моральный ущерб, нанесенный действиями чиновников. Потому что мы потратили достаточно большое количество времени на изучение законов, переписку с чиновниками, общение с людьми с такой же ситуацией. Поэтому мы хотим, чтобы нам оплатили нашу работу.





Нужно правильно читать законы и понимать весь смысл процедуры, которая происходит. И когда мне говорят постфактум, что я должен за что оплатить – не в моей ситуации. Либо вы сразу оговариваете все существенные условия сделки, либо я признаю сделку недействительной. И, когда был суд, я исполкому так же указывал: «Вы вообще понимаете, что истец будет вправе требовать отмены сделки купли-продажи с аукциона и требовать компенсировать ущерб?». Но на самом деле есть два противоречащих друг другу документа: Постановление СовМина и методические рекомендации. Поэтому здесь вывод один: людям нужно не соглашаться и отстаивать свою правоту.





Далее мы связались и со второй стороной истории – Столбцовским районным исполнительным комитетом:





– На момент обращения лицо, которое не состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, обязано возместить затраты – так трактуют документы. Когда он обратился к нам, затраты ему никто не выставлял. История больше надумана и развита воображением Ольшевского.





Ввиду того, что у него дом в существующей застройке, мы подготовили запрос в его же интересах на Комитет по архитектуре для дальнейшего запроса в Министерство для разъяснения действий. Получили ответ за подписью Министерства архитектуры: «Ввиду того, что повышающие коэффициенты за газ и электричество были включены в кадастровую стоимость участка, это считать как возмещение затрат на коммуникации». Это было сделано еще в прошлом году. И такое же письмо есть и у Ольшевского. Затраты ему не выставляли, и никто конкретные цифры не выкатывал, как он везде говорит. Если у него есть подтверждающие документы, пусть он их предоставит.









Также в районном исполнительном комитете пояснили, что, если применены повышающие коэффициенты при расчете кадастровой стоимости участка, то это можно считать возмещением затрат на проведение коммуникаций. Это было сделано специально для того, чтобы стоимость участка в сельской местности приблизить к рыночной. Если бы сельсоветы выставляли счета в полном объеме, то, по словам специалиста, они бы полностью потеряли строительство на селе.





– Таких людей, которые хотят приобрести участок и построить на селе дом, на самом деле много. Мы всегда действуем в интересах людей. У нас есть переписка с Министерством, в которой мы получили ответы, четко разъясняющие. Ответ мы ему [Сергею Ольшевскому]отдали и предложили прийти и зарегистрировать дом. Его право – подписывать или нет.



