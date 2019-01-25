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Австрийке, призвавшей Путина ввести войска, дали 14 лет тюрьмы

26.01.2019 15:19 — Разное | Партизан  
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В Австрии суд признал виновной в государственной измене лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер. Об этом сообщает корреспондент Укринформа. Суд приговорил Унгер к 14 годам заключения.


Моника Унгер (скриншот с видео)

Члены Staatenbund Osterreich планировали свергнуть власть, чтобы установить в Австрии хунту

Судья заявил, что приговор должен сигнализировать, что преступления против государства будут наказываться со всей строгостью.

Всего по делу проходили 14 человек. Заместитель Унгер, бывший полицейский, получил 10 лет тюрьмы, остальные - от 9 месяцев до 3 лет.

Члены Staatenbund Osterreich отрицают существование государства и его законы, а также планировали свергнуть власть, чтобы установить в стране хунту.

Унгер призывала российского лидера Владимира Путина ввести войска. Это должно было, по ее замыслу, помочь ей прийти к власти.

Ранее Унгер входила в ультраправую Австрийскую партию свободы. Ее с еще 26 соратниками задержали весной 2017 года.


 
 
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В Австрии суд признал виновной в государственной измене лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер. Об этом...
 
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