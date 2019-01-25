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Минчане, вас почти 2 млн! Население Минска подскочило так, что впервые в истории превысило 1,99 миллиона человек
Население Минска по состоянию на 1 января 2019 года составило 1 992 800 человек. Это наибольший показатель в истории столицы Беларуси.
Ровно год назад статистика фиксировала в Минске 1982400 жителей. Таким образом, за год цифра выросла на 10 400 человек,
Однако такой рост выглядит странным - статистика о количестве населения публикуется каждый квартал. И сильные прыжки происходят только перед Новым годом.
1 июля 2017 — 1 975 800
1 октября 2017 — 1 974 100 (-1700)
1 января 2018 — 1 982 400 (+8300)
1 апреля 2018 — 1 982 700 (+300)
1 июля 2018 — 1 981 700 (-1000)
1 октября 2018 — 1 980 400 (-1300)
1 января 2019 — 1 992 800 (+12400)
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Минчане, вас почти 2 млн! Население Минска подскочило так, что впервые в истории превысило 1,99 миллиона человек
Население Минска по состоянию на 1 января 2019 года составило 1 992 800 человек. Это наибольший показатель в истории столицы Беларуси.
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