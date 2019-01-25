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Ведущими «Евровидения-2019» станут бывшая девушка Ди Каприо и влиятельный гей

26.01.2019 14:44 — Разное | Партизан  
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Организаторы «Евровидения-2019» раскрыли имена четырех ведущих международного музыкального конкурса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Бар Рафаэли
Фото: Dan Balilty / Associated Press

Вокальное соревнование будут вести израильская супермодель Бар Рафаэли, шоумен и продюсер Эрез Таль, телеведущий Асси Азар и поэтесса Люси Айоуб, пишет lenta.ru

«После того как в 2017 году в Киеве конкурс вели только мужчины, а в 2018-м в Лиссабоне — одни женщины, мы решили представить неоднородную группу ведущих в 2019 году», — подчеркнули организаторы.

33-летняя Бар Рафаэли получила звание самой сексуальной женщины 2012 года по версии американского издания Maxim. В 2005 году она начала встречаться с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Пара рассталась в 2009-м.

Асси Азар — 39-летний борец за права ЛГБТ-сообщества. В 2009 году он вошел в список сотни самых влиятельных в мире геев по версии журнала Out.

57-летний Эрез Таль спродюсировал и выступил ведущим на таких телешоу, как «Большой брат» и «Бункер». 26-летняя Люси Айоуб работала телеведущей на программах о культуре.

Ранее в январе источник назвал наиболее вероятного претендента на участие в «Евровидении-2019» от России. Полуфиналы музыкального конкурса пройдут в Тель-Авиве, Израиль, 14 и 16 мая, финал запланирован на 18-е.


 
 
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Организаторы «Евровидения-2019» раскрыли имена четырех ведущих международного музыкального конкурса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
 
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