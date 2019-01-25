В Минске проходит выставка «Соблюдаем законы дорог!»

На базе филиала Минского государственного дворца детей и молодежи, расположенного по ул. Ваупшасова, 29, проходит выставка-конкурс творческих работ под названием «Соблюдаем законы дорог!».

Данная выставка-конкурс проводится в рамках проекта «Дорожная безопасность» для детей и молодежи 6-18 лет столичной Госавтоинспекцией и центром «Безопасное детство» Минского государственного дворца детей и молодежи.

На выставке представлено более 300 работ в 12 различных номинациях (рисунок, плакат, лепка, мягкая игрушка, сочинение, декоративное плетение и др.), которые заняли призовые места на районном этапе конкурса. Каждая работа по-своему уникальна, а главное все они посвящены важной теме - безопасного поведения на дороге, пояснила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК.

Для юных посетителей выставки специалисты центра «Безопасное детство» и сотрудники Госавтоинспекции подготовили познавательные беседы и викторины по Правилам дорожного движения. Особое внимание уделяется теме соблюдения правила безопасного поведения на дорогах в сложных погодных условиях, правилам катания с горок на санках, тюбангах, а также необходимости обязательного использования световозвращающих элементов. За правильные ответы ребята получают тематические сувениры от Госавтоинспекции.

Всем посетителям выставки представлена возможность проголосовать за одну наиболее понравившуюся работу, для того, чтобы определить, кто же из участников конкурса будет удостоен приза зрительских симпатий.

Компетентным жюри будут определены лучшие работы в каждой номинации, авторы которых получат памятные подарки от организаторов мероприятия. Победители представят нашу столицу на республиканском этапе конкурса «Соблюдаем законы дорог!». Выставка продлится до 31 января 2019 года.