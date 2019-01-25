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Бюджетное кредитование государственных программ сократится на 35,5 процентов в 2019 году

26.01.2019 16:06 — Разное | Ежедневник  
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Бюджетное кредитование государственных программ сократится на 35,5 процентов в 2019 году

В 2019 году на кредитование государственных программ будет выделено из бюджета 800 млн рублей. Это на 35,5% меньше, чем было в 2018 году.

Как отметил заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, снижение бюджетного кредитования государственных программ обусловлено ростом инвестиционной активности в Беларуси, что привело к увеличению объема кредитования экономики банками и Банком развития на 15,7%.

Сергей Калечиц отметил, что агропромышленному комплексу по-прежнему будет оказываться государственная поддержка путем предоставления субсидий на уплату процентов за пользование банковскими кредитами.

 
 
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В 2019 году на кредитование государственных программ будет выделено из бюджета 800 млн рублей. Это на 35,5% меньше, чем было в 2018 году.
 
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