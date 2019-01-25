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Власти перестали регулировать стоимость сахара. Цены в магазинах сразу же упали
В Беларуси власти не стали продлевать госрегулирование стоимости сахара, который
Напомним, из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, Беларусь на 90 дней
Летом прошлого года Евразийская экономическая комиссия
Сейчас цены на сахар в магазинах ниже, чем при действии госрегулирования. Так, водной из торговых сетей килограмм сахара «Городейский» и «Слуцкий» стоит 1,43 рубля, а «Літвінскі» — 1,39 рубля. Российский сахар стоит 1,43 рубля. Еще в одной торовой сети, как сообщают читатели, сахар продают по 1,19 рубля.
Сахар оказался в число продовольственных товаров, которые за прошлый год подешевели. По официальной статистике, цены на него за год
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В Беларуси власти не стали продлевать госрегулирование цен на сахар, который закончился 23 декабря прошлого года. Из-за этого стоимость сахара в магазинах заметно...
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