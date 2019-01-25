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«Белоруснефть» 27 января завершает акцию по снижению цен на автотопливо
«Белоруснефть» в воскресенье завершает январскую акцию по снижению цен на моторное топливо на своих АЗС, сообщает госагентство
Акция проводилась с 3 января. Стоимость дизельного топлива была снижена на 1 копейку, стоимость бензина – на 2 копейки.
"В связи с тем, что с даты начала акционной кампании до 25 января цена на нефть выросла с $52-55 до $60-62 за баррель, скидочная акция в отраслевой сети АЗС завершается с 27 января", - сообщили в пресс-службе.
Скидки, предусмотренные картами лояльности АЗС "Белоруснефть", продолжают действовать, уточнили там.
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«Белоруснефть» в воскресенье завершает январскую акцию по снижению цен на моторное топливо на своих АЗС, сообщает госагентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу...
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