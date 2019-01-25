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Торнадо обрушился на аэропорт в курорте Анталия

26.01.2019 17:33 — Разное | СТВ  
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Новости Турции. В Турции на аэропорт обрушился торнадо: пострадали не менее 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торнадо обрушился на аэропорт в курорте Анталия

Все они доставлены в больницу. Врачи сообщили об удовлетворительном состоянии пациентов. Инцидент произошел в воздушной гавани турецкого курорта Анталия.

Стихия сносила всё на своем пути, начиная от мелких предметов и заканчивая частями самолетов. Повреждены два авиалайнера, полицейский вертолет, а также перевернуто несколько автобусов.

Торнадо обрушился на аэропорт в курорте Анталия

К этому времени аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
 
 
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Новости Турции. В Турции на аэропорт обрушился торнадо: пострадали не менее 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они доставлены в больницу....
 
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