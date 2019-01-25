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Торнадо обрушился на аэропорт в курорте Анталия
Новости Турции. В Турции на аэропорт обрушился торнадо: пострадали не менее 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они доставлены в больницу. Врачи сообщили об удовлетворительном состоянии пациентов. Инцидент произошел в воздушной гавани турецкого курорта Анталия.
Стихия сносила всё на своем пути, начиная от мелких предметов и заканчивая частями самолетов. Повреждены два авиалайнера, полицейский вертолет, а также перевернуто несколько автобусов.
К этому времени аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
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Новости Турции. В Турции на аэропорт обрушился торнадо: пострадали не менее 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они доставлены в больницу....
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