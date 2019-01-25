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Рекордный шатдаун в США прекращен на три недели

26.01.2019 17:28 — Разное | СТВ  
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Новости США. Белый дом и Конгресс согласовали временный бюджет для восстановления работы правительства на этот срок, а также продолжат переговоры о долгосрочном бюджете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордный шатдаун в США прекращен на три недели

При этом президент Дональд Трамп не исключил возможность возобновить шатдаун, если с демократами не будет найден компромисс.

Рекордный шатдаун в США прекращен на три недели

Через три недели Трамп приступит к строительству стены на границе с Мексикой даже без одобрения Конгресса. Однако, в таком случае будет введен режим чрезвычайного положения.
 
 
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Новости США. Белый дом и Конгресс согласовали временный бюджет для восстановления работы правительства на этот срок, а также продолжат переговоры о долгосрочном...
 
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