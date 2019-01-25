ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фернандес повторил рекорд Плющенко. И вот как отреагировал россиянин

26.01.2019 17:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Хавьер Фернандес победил на соревнованиях в Минске и стал семикратным чемпионом Европы. Плющенко прокомментировал достижение своего коллеги.  

«Я так горжусь своим другом Хавьером Фернандесом, ведь он стал семикратным чемпионом Европы, я рад, что мой рекорд повторён, это большая честь», – выразил свои чувства Евгений.  

Фернандес повторил рекорд Плющенко. И вот как отреагировал россиянин
Фото: instagram.com/plushenkoofficial  

Подписчики российского семикратного чемпиона Европы согласились с ним.  

«Браво Хавьер Фернандес, Браво, Евгений Плющенко»,  

«Как я мог пропустить это. Рад видеть, что дружба может работать даже в таком соревновательном виде спорта. Я глубоко уважаю вас и вашу работу, господин Плющенко, Король Льда и мой кумир с 1999 года»,  

«Прекрасное завершение спортивной карьеры!»,  

«Было приятно видеть его прокат и наслаждение последним соревнованием. Люблю тебя, Хави».  

26 января Фернандес взял свою, вероятно, последнюю медаль, поскольку испанец полон решимости завершить спортивную карьеру весной. После короткой программы он шёл третьим со значительным отрывом от первого места и незначительным – от второго.  

В произвольной программе его главным конкурентом был Михаил Коляда, но у фигуриста с самого начала всё пошло наперекосяк. Зато отличный результат показал Александр Самарин, выступавший перед Хавьером и взявший серебро.  

Несмотря ни на что, испанец смог устроить обещанное «настоящее шоу» (здесь подробнее).  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Хавьер Фернандес победил на соревнованиях в Минске и стал семикратным чемпионом Европы. Плющенко прокомментировал достижение своего коллеги.   ...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 февраля в Беларуси сильно подорожают сигареты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика