ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осака одолела Квитову в финале Australian Open и станет первой ракеткой мира

26.01.2019 16:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Японии. Японская теннисистка Наоми Осака выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема и стала первой ракеткой мира. В финале Australian Open противницей 21-летней спортсменки была 28-летняя чешка Петра Квитова.  

Для обеих теннисисток финальный матч стал самым сложным из всех, через которые им пришлось пройти на Australian Open. Трёхсетовый поединок затянулся на 2 часа 30 минут, ни одна из спортсменок не собиралась уступать, ведь на кону стояла не только победа в турнире, но звание лучшего игрока мира.  

Осака одолела Квитову в финале Australian Open и станет первой ракеткой мира
Фото: twitter.com/AustralianOpen  

В первом сете победу на тай-брейке вырвала Осака – 7:6 (7:2). Во втором сете Квитова вышла в лидеры, но затем Наоми отыгралась, а после и вовсе ушла в отрыв до 5:3. Здесь Петра оказалась зажата в угол и показала сопротивление, достойное финала. Чешка смогла закончить сет в свою пользу со счётом 5:7.  

Натиск противницы не смутил японку, которая явно заранее настраивалась на сложную игру. В третьем сете Осака не потеряла самообладание и смогла аккуратно завершить раунд со счётом 6:4.  

Что касается выступления белорусских теннисисток на этом турнире, то в этот раз они сверкнуть не смогли. Лапко и Азаренко выбыли в первом же круге, Саснович и Соболенко завершили выступление в третьем.  

А для Наоми эта победа стала второй на турнирах Большого шлема. 

Первый титул японка взяла на US Open – здесь подробнее.  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. Японская теннисистка Наоми Осака выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема и стала первой ракеткой мира. В финале Australian Open противницей...
 
Новости дня
Новости разные
 
28 января в общую продажу поступят билеты на домашний матч БАТЭ против лондонского «Арсенала»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика