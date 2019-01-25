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«Самое приятное – это первый крик ребенка». Звание «СуперДоктор» получил акушер-гинеколог из Пинска

26.01.2019 16:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Внимательный, чуткий, врач от Бога» – именно такими эпитетами описали благодарные пациенты акушера-гинеколога Александра Лемешевского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдобавок еще 900 позитивных отзывов и врач из Пинска – победитель конкурса «СуперДоктор».

«Самое приятное – это первый крик ребенка». Звание «СуперДоктор» получил акушер-гинеколог из Пинска

За 25 лет он помог появиться на свет тысячам малышей. В трудную минуту их мамы слышали доброе слово врача и чувствовали его поддержку.

«Самое приятное – это первый крик ребенка». Звание «СуперДоктор» получил акушер-гинеколог из Пинска

Александр Лемешевский, акушер-гинеколог Пинского межрайонного родильного дома:
Самое приятное – это результат, это рождение ребенка, это первый крик. Он очень приятен и важен для мамы, но не менее важен он и для врача. Когда ребеночек рождается и начинает кричать, это значит все хорошо, спокойно становится у всех на душе.

Отзывы, которые приходили и которые писали люди, они потрясающие, настолько душевные.

«Самое приятное – это первый крик ребенка». Звание «СуперДоктор» получил акушер-гинеколог из Пинска

Дмитрий Шевцов, председатель Белорусской ассоциации врачей, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень интересно было наблюдать, что в эти номинации попали те врачи, у которых еще небольшой стаж работы, нет высоких достижений в области медицины, но это душевные люди, которые помимо своих знаний дарят частичку своей души, своего сердца пациентам.

«Самое приятное – это первый крик ребенка». Звание «СуперДоктор» получил акушер-гинеколог из Пинска

Всего же за год в рамках конкурса пациенты оставили более 4 тысяч отзывов белорусским медикам. Причем, не только на сайте. Они присылали письма по почте, посвящали стихи и писали портреты любимых врачей.

«Самое приятное – это первый крик ребенка». Звание «СуперДоктор» получил акушер-гинеколог из Пинска

В итоге на звание лучшего претендовали почти 700 специалистов, по-настоящему преданных своему делу.
 
 
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Новости Беларуси. «Внимательный, чуткий, врач от Бога» – именно такими эпитетами описали благодарные пациенты акушера-гинеколога Александра...
 
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