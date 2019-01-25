Минское «Динамо» объявит тренерский штаб 28 января?

Минское «Динамо», которое до сих пор не определилось с главным тренером, продолжает подготовку к новому сезону. 26 января «бело-синие» провели контрольный матч против «Витебска» и одержали победу со счетом 4:2, сообщается на сайте клуба .



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

28 января команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 11 февраля. На сборе запланировано проведение трех контрольных матчей.

2 февраля — ФК «Тобол» (Костанай, Казахстан)

7 февраля — «Торпедо» (Кутаиси, Грузия)

10 февраля — «Карпаты» (Львов, Украина)

Пресс-служба клуба сообщает, что полный выездной состав, тренерский штаб и футболисты, будет опубликован 28 января.

Первую тренировку в новом сезоне проводил главный тренер «дубля» Артем Челядинский. Как сообщали СМИ, на пост главного тренера претендуют Олег Дулуб, Олег Кубарев и Сергей Гуренко.

Напомним, что в футбольных кулуарах еще с конца лета активно судачили о том, что футбольный клуб «Динамо-Минск» выйдет из-под патронажа Юрия Чижа, который был владельцем этого проекта на протяжении 19 лет.

По информации источников TUT.BY, после разгрома в Санкт-Петербурге от «Зенита» в ответной встрече квалификации Лиги Европы последовала команда сменить хозяина «Динамо». Юрий Чиж перестал посещать матчи своей команды и заседания исполкома федерации футбола. Не было его и среди гостей недавнего «Звездного мяча», где чествовали лауреатов прошедшего сезона.

Несколько источников уверили TUT.BY, что новым владельцем «Динамо» станет российский бизнесмен Михаил Гуцериев. В свою очередь, один из источников портала рассказал, что Гуцериев планирует отдать клуб своему младшему партнеру, IT-предпринимателю Виктору Прокопене. Кроме того, рассматривается вариант тандема управленцев в лице Гуцериева и Япринцева.

Еще одним из вероятных вариантов развития событий называлось слияние минского «Динамо» с футбольным клубом «Минск». Руководитель «Минска» Игорь Шлойдо в беседе с корреспондентом «Прессбола» допустил, что возможно все, хотя признался, что сам подобной информацией не владеет.

Юрий Чиж стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, восемь раз занимали второе место, пять раз — третье. Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ. Бизнесмен отличился тем, что за это время поменял более 30 тренеров.