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Российская компания выпустила настольную игру «Наши в Солсбери»
Одна российская компания выпустила детскую настольную игру «Наши в Солсбери», в которой игроки проходят через всю Европу по маршруту «российских убийц» к месту нападения с нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Появление игры вызвало гнев у жителей города, пишет «Телеграф». Британцы считают, что это переходит все границы.
© Chuck Lorre Productions
Одна российская компания выпустила детскую настольную игру, в которой игроки проходят по маршруту российских убийц к месту нападения при помощи нервно-паралитического вещества в Солсбери. Появление игры вызвало гнев у жителей города.
Во вторник, 22 января, журналисты газеты «Телеграф» не смогли найти игру в московском магазине, указанном на странице издателя. По словам продавщицы, магазин продает игры по брендам, но игру с Солсбери «вероятно, уже раскупили».
Один из разработчиков игры рассказал государственным СМИ в среду, 23 января, что создал ее в ответ на осуждающую реакцию Запада, связанную с отравлением в Солсбери.
«Мы решили дать свой шуточный ответ нашим западным соседям, создав настольную игру, где наши соотечественники свободно гуляют по Европе и изучают ее достопримечательности», — рассказал Михаил Бобер.
Когда наше издание позвонило в компанию «Игроленд», ее директор по развитию, представившийся только по имени — Александр — настаивал, что его фирма никак не связана с «Игроленд», но признал, что она продает игры, производящиеся под одноименным брендом.
Александр сказал, что не знает, продает ли его компания игру «Наши в Солсбери». Он отметил, что игра создана в шутку, и отказался отвечать на вопросы о приемлемости продажи игры, основанной на обстоятельствах смертельного отравления.
«Каждый день в мире умирают тысячи людей. Какая разница, что одного человека зовут Скрипаль, а другого — Петров или Иванов, — сказал он. — Люди по-разному делают деньги. Лучше задать вопрос производителям оружия, как там продается автомат Калашникова, или как обстоят дела у американских и израильских оборонных компаний, спросите лучше их об этом. Это просто смешно».
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Одна российская компания выпустила детскую настольную игру «Наши в Солсбери», в которой игроки проходят через всю Европу по маршруту «российских убийц» к месту...
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