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Франция, Испания и Германия назвали условия признания Гуайдо временным президентом Венесуэлы

26.01.2019 17:11 — Разное | Партизан  
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Власти Испании, Франции и Германии признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней, сообщает ТАСС.

Так, председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что Гуайдо должен возглавить переходный период в Венесуэле, и Мадрид "со среды работает, чтобы прийти к общей позиции в ЕС" по ситуации в республике. По его мнению, Венесуэла "уже давно переживает политический, демократический, экономический и гуманитарный кризис". "Испания всегда будет вместе с Венесуэлой, с либеро-американским сообществом. Мы не стремимся к тому, чтобы ставить или смещать правительства, мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле", - отметил премьер. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Twitter, что венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять свое будущее. "Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо "временным президентом", чтобы начать политический процесс", - говорится в сообщении.

 Представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц в Twitter также отметила, что народ Венесуэлы должен свободно и в условиях безопасности решать свое будущее. Власти ФРГ "тесно работают с европейскими партнерами" в том, что касается урегулирования кризиса в Венесуэле. "Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом, который запустит такой политический процесс",- подчеркнула Фитц.


 
 
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Власти Испании, Франции и Германии признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если президент республики Николас Мадуро...
 
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