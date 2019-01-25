Франция, Испания и Германия назвали условия признания Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Так, председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что Гуайдо должен возглавить переходный период в Венесуэле, и Мадрид "со среды работает, чтобы прийти к общей позиции в ЕС" по ситуации в республике. По его мнению, Венесуэла "уже давно переживает политический, демократический, экономический и гуманитарный кризис". "Испания всегда будет вместе с Венесуэлой, с либеро-американским сообществом. Мы не стремимся к тому, чтобы ставить или смещать правительства, мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле", - отметил премьер.





Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Twitter, что венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять свое будущее. "Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо "временным президентом", чтобы начать политический процесс", - говорится в сообщении.





Представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц в Twitter также отметила, что народ Венесуэлы должен свободно и в условиях безопасности решать свое будущее. Власти ФРГ "тесно работают с европейскими партнерами" в том, что касается урегулирования кризиса в Венесуэле. "Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом, который запустит такой политический процесс",- подчеркнула Фитц.



