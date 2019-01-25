"У меня есть знания и диплом престижного вуза, в Америке все знают Корнелл"

«В детстве я был немного психованным и не понимал, для чего мне английский. Как и не понимал, например, зачем папа приводил меня на маленький лед «Юности» и дополнительно учил кататься спиной. Он все время повторял: «Для защитника это важно». А я злился — я же могу ездить и лицом вперед.





До лет 17, пока меня впервые не вызвали в юношескую сборную Беларуси, хоккей оставался на втором плане. Относился к нему как к хобби. В спорт я, кстати, пришел, чтобы поправить здоровье. У меня была бронхиальная астма, и врач посоветовал записаться на плавание, хоккей или флейту. Так что, если бы не стал хоккеистом, был бы флейтистом.





В дневнике было всего пару семерок. Из-за тренировок я не пропускал уроки. Помню, в один год мне поставили тренировки в 6.30 утра. Сбегал с них на 10 минут раньше и переодевался на ходу у папы в машине, чтобы вовремя оказаться в школе.





Если бы у нас в стране была возможность играть на хорошем уровне в хоккей и параллельно получать отличное образование, я бы, может, и не рассматривал переезд в Америку. Но в Беларуси ситуация другая. В 16 лет приходится выбирать: или ты идешь на заочное в физкультурный, или заканчиваешь с хоккеем и нормально учишься.









На просмотре в школе Шаттак Сент-Мари они даже спрашивали у коллег, что надо сделать, чтобы я согласился к ним перейти. Можно сказать, оказался в этой школе благодаря хоккею. Остальное было, скорее, формальностью. В американских учебных заведениях система такая: для поступления, помимо хороших оценок, нужно иметь какие-то таланты, быть в чем-то особенным. Меня взяли как «выдающегося спортсмена». Некоторые из моих одноклассников были талантливыми музыкантами или компьютерными гениями.





Школа Шаттак Сент-Мари имеет католические традиции, поэтому там существует строгая дисциплина. С восьми вечера до 9.30 все должны находиться в комнатах и при открытых дверях делать домашнее задание. За нарушение порядков студент получает штрафную белую карточку. Ее также можно схлопотать за опоздание на урок, одежду не по форме или легкую небритость. Три белые карточки равняются красной. За нее ученика на неделю отстраняют от учебы. У нас бы многие этому радовались, а для студентов в Америке это трагедия и позор. Спортсмены боялись, что неделю не смогут тренироваться, а иностранцы опасались затрат — им в таком случае надо было покидать территорию школы и искать место в отеле.





В последний день учебы мы все пришли на уроки в плавках и пляжных шлепанцах. Ответственный за дисциплину вынес большую белую карточку всему классу. Но это был юмор, и все его поняли. А вот младший брат за первую неделю получил сразу два предупреждения — за опоздание и неявку на службу в церковь», - отметил Готовец.





После двух лет в частной школе Кирилл продолжил учебу в университете. Для поступления нужно было сдать стандартизованный тест SAT и TOEFL на знание английского. Баллов Готовцу хватало даже для поступления в Гарвард.





«Но в Гарварде пришлось бы платить за обучение, а в Корнелле пообещали, что с меня не нужно ни цента — учеба будет бесплатной. Эти университеты примерно одинакового уровня (оба входят в топ-20 вузов мира. — Прим.), просто Гарвард больше на слуху. Тренеры университетской команды Корнелла были во мне заинтересованы. Они работают, как скауты НХЛ: в течение года просматривают хоккеистов и стараются не упустить талантливых. После первого сезона за школьную команду Шаттак Сент-Мари мне поступили предложения от всех универов Лиги плюща. Не откликнулся, наверное, только Йель», - добавил Готовец.





Для того, чтобы учиться бесплатно и получать стипендию, нужно подать документы на материальную помощь.





«Надо документально доказать, что у родителей совокупный доход менее 60 тысяч долларов в год. Грубо говоря, каждый белорус сможет это подтвердить. Когда отсылал в университет зарплатные ведомости родителей, удивлялся: «Что за ерунда? Может, приписать еще? Подумают, какой-то непонятный тип собрался к ним ехать».





Я снимал не очень дорогое жилье, поэтому деньги на карманные расходы оставались — откладывал пять-шесть тысяч долларов в год. Питался чаще всего на территории университета — там был огромный выбор: азиатская, мексиканская, итальянская кухни. В большинстве университетских кафе питание организовано по системе шведского стола. Нет такого, что тебе приносят маленькую порцию — и на этом все. Можно есть, сколько угодно.





Спортсмены передавали младшим список предметов, где легко заработать высокий балл. Например, хоккеисты всей командой ходили на пары про насекомых, жучков и пчел. А еще мы все как один записывались на предмет «Могучие грибы». Там рассказывали про лесную растительность и собственно грибы. Хотя, судя по названию, ждали немного другого. Еще посещал факультатив по русскому языку. Прикинулся, что плохо на нем разговариваю, чтобы подтянуть средний балл. Конечно, на русском я отдыхал. Домашнее задание всегда было очень легким — например, прочитать 10 страниц произведения «Собачье сердце».





Слышал от ребят, которые учатся в Беларуси, что они могут спокойно заказать или списать курсовую. В моем вузе нескольких студентов выгнали из-за того, что учителю показалось, мол они немного сплагиатили. Если в работе больше 30 процентов плагиата, на тебе сразу ставят крест.





А еще меня поразил энтузиазм американских профессоров. Даже про жучков и паучков они могли рассказывать очень захватывающе. В Корнелле лекции по финансам читал профессор из России, который говорил, что к нему за советами звонили даже из администрации Путина», - отметил хоккеист.





Уровень университетского хоккея Кирилл сравнивает с нашим чемпионатом Беларуси.





«У нас чуть больше возрастных игроков, поэтому и уровень мастерства выше. А вот организации игр в университетской лиге NCAA позавидовали бы даже некоторые команды КХЛ.









Помню, как смотрел в Беларуси «Король вечеринок» или «Американский пирог» и не верил, что все так и происходит в реальности. Уже на месте понял, что в кино показана правда: бочка, из которой наливают алкоголь, Beer Pong — все это существует. По весне мы даже проводили пивные олимпийские игры. Те, кто выходил в «плей-офф», уже ничего не соображал», - заметил Готовец.





Одной из самых запоминающихся вечеринок спортсмен называет посвящение новичков.





«Обычно это проходило где-нибудь за городом. Ехали на дачу к другу тренера и помогали ему строить дом, а вечером уже устраивали посиделки у костра. Новичков вывозили в лес и по одному возвращали к команде. Старшие сидели с каменными лицами и задавали молодежи неловкие вопросы. В конце новичкам надо было рассказать анекдот, а остальным — ни за что не рассмеяться. Молодые, конечно, были не в курсе этого правила и очень смущались. Мне повезло, что во время моего посвящения парни из команды еще плохо отличали Беларусь от России и решили жестко не шутить: мало ли окажусь crazy Russian».





В сумме Готовец провел в Штатах девять лет (шесть во время учебы и еще три — выступая в АХЛ). Говорит, друзья прозвали америкосом.





«Все отмечают, что я стал тормознутым, расслабленным и более спокойным. Наши люди все время нервничают и куда-то торопятся. В Америке тоже есть конкуренция, но внешне там все вежливые и дружелюбные. А у нас прям физически толкаются локтями и выбивают себе лучшее место. В Минске в дверях постоянно столпотворение — все одновременно заходят и выходят. А в Америке пробки образуются от излишней вежливости. Они могут пять минут решать, кто зайдет первым.





Думаю, у меня не будет депрессии по окончании карьеры. Ведь у меня есть знания и диплом престижного вуза, поэтому я не так зависим от хоккея. В Америке все знают Корнелл и восхищенными глазами смотрят, когда говорю, что учился там. А в Беларуси приходится объяснять: «Это почти то же самое, что Гарвард, только Корнелл». Честно говоря, мне кажется, в Минске не все верят, что я действительно там учился. Когда пришел устраиваться в минское «Динамо» и сказал, что окончил Корнеллский университет, они почему-то написали в трудовой «среднее образование». Потом, правда, зачеркнули и исправили на высшее. Может, прогуглили.









sport.tut.by. Стереотип про тупых спортсменов действительно существует. Я встречал много как умных хоккеистов, так и тугодумов. Думаю, важно обращать внимание не на стереотипы, а на каждого человека в отдельности. Можно быть без образования, но много читать, складно формулировать мысли и совершенствоваться в своем деле. А можно получить два-три высших образования, но ничего из себя не представлять. Хоккей точно не мешает развивать интеллект», - заключил Готовец, сообщает



