Хавьер Фернадес стал семикратным чемпионом Европы по фигурному катанию





Фото Сергея Шелега





От Фернандеса в короткой программе зрители и специалисты ожидали высокой сложности и чистоты исполнения. Программа у испанца оказалась нашпигованной элементами, за которые начисляют высокие баллы. Правда, откатать свой номер без ошибок 6-кратный чемпион Европы не смог. Более того, обиделся на судей, которые, по его мнению, занизили ему оценки. Очень уверенно отработал на льду короткую программу Михаил Коляда, продемонстрировав богатый арсенал элементов и исполнивший их бесподобно. Судьи начислили россиянину 100,49. В тройку сильнейших вошли Александр Самарин (91,97) и Фернандес (91,84).





В произвольной программе по-настоящему «выстрелил» итальянец Маттео Риццо, располагавшийся после короткой на 10-й строке: откатал вдохновенно, без ошибок и получил от судей 165,67 (итоговая сумма 247,08). Только тройка лидеров смогла потеснить его с верхотуры итогового протокола. Все остальные не сумели справиться с волнением и программой (слишком часто фигуристы падали после прыжков).





Просто шикарно со своими программами справились Самарин и Фернандес. Зал был в восторге от того, как эти парни приземлялись после сложнейших прыжков, выполняли непростые элементы, и щедро одарили спортсменов овациями и плюшевыми игрушками. В этом споре чуть выше оказался испанец, покоривший судей своей сногсшибательной пластикой и артистизмом. Фернандес набрал в сумме 271,59, Самарин — 269,84. В гонке за титул проиграл соперникам Коляда. После первых падений он совсем развалился, получив очень скромную оценку за произвольную программу -140,38 (сумма – 240,87), в итоге лишь 5-я позиция. Бронзовым призером турнира стал Риццо.





Напомним, что Фернадес еще до чемпионата Европы объявил, что турнир в Минске станет для него последним в профессиональной карьере. В белорусской столице он поставил красивую точку. По числу побед на континентальных чемпионатах испанец сравнялся с известным россиянином Евгением Плющенко.





Соревнования продолжаются. В 16:25 на лед выйдут танцевальные пары. Среди 20 тандемов будет и белорусский – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.







