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Кучук может возглавить московское "Динамо"?
59-летний белорусский специалист Леонид Кучук может возглавить московское "Динамо". Об этом сообщил обозреватель "Спорт-Экспресс" Дмитрий Егоров.
Это может случиться, если с поста тренера российской команды уйдет ее нынешний наставник Дмитрий Хохлов.
Ранее сообщалось, что Кучук возглавит перволиговый «Рух» из Винников.
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59-летний белорусский специалист Леонид Кучук может возглавить московское "Динамо". Об этом сообщил обозреватель "Спорт-Экспресс" Дмитрий Егоров.
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