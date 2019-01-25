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Картина маслом: Беловежские соглашения 1991 года. И Лукашенко с сыном
Художник Алексей Пантюк-Жуковский создал диптих, посвященный подписанию Беловежских соглашений 1991 года. Изображения
Изображение: svaboda.org
Первая картина «Тайная вечеря» зафиксировала момент подписания Беловежских соглашений.
Картины Алексея Пантюка-Жуковского. Изображение: svaboda.org
На второй, которая называется «Путь к возрождению», лидеры трех стран (Станислав Шушкевич, Борис Ельцин и Леонид Кравчук) «раздвигают» советский железный занавес.
Фото: социальные сети
Пантюк-Жуковский известен как автор триптих «Моя Беларусь. На перекрестке столетий», в центре которого изображены Александр и Николай Лукашенко. Работа была создана в 2014 году.
В 2017-м он попытался выставить триптих на выставке во Дворце искусства, но экспертный совет не одобрил показ этого произведения для широкой публики.
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Художник Алексей Пантюк-Жуковский создал диптих, посвященный подписанию Беловежских соглашений 1991 года. Изображения опубликовала «Радио Свобода».
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