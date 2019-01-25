Судили не только Януковича, но и Путина: Луценко

Генеральный прокурор Украины отметил, что оккупация Крыма и части украинского Донбасса была осуществлена Россией, которая прикрывалась письмом бывшего президента Украины, поэтому глава РФ Владимир Путин также причастен к кровавым событиям на территории нашей страны.





«Итак, это шаг к будущим международным судам за военные преступления против Украины», — отметил Луценко, при этом подчеркнув, что данное решения суда является историческим. «Это решение наказало за измену во имя всех тех людей, которые отдали свои жизни, не изменив своей страны. Сотня убитых на Майдане, тысячи убитых на войне, которая началась из-за письма подписано Януковичем к президенту РФ о введении войск. Это все путь измены, который получил юридическую оценку. Янукович — преступник, он — государственный изменник, он пособник того, кто развязал агрессивную войну против Украины», — подчеркнул Луценко.









Он также сообщил, что данное судебное разбирательство – это только начало, и еще будет много подобных процессов. «В судах находятся дела Ефремова, Лавриновича, Арбузова, Курченко, Клименко, Ставицкого, многих других членов антигосударственной организованной преступной группировки Януковича. Этот суд является предупреждением для всех будущих и нынешних высокопоставленных чинов Украины. Ни одна должность не дает гарантий избежания ответственности за ограбление и предательство Украины. Закон один для всех, и на все приходит время расплаты», - сообщил Луценко.



