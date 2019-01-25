ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Судили не только Януковича, но и Путина: Луценко

26.01.2019 15:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Комментируя приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене и пособничестве в агрессивной войне, по которому Виктор Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы, Юрий Луценко заявил, что суд состоялся не только над беглым президентом, но и над лидером Кремля, передает replyua.net.

 Генеральный прокурор Украины отметил, что оккупация Крыма и части украинского Донбасса была осуществлена Россией, которая прикрывалась письмом бывшего президента Украины, поэтому глава РФ Владимир Путин также причастен к кровавым событиям на территории нашей страны. 

«Итак, это шаг к будущим международным судам за военные преступления против Украины», — отметил Луценко, при этом подчеркнув, что данное решения суда является историческим. «Это решение наказало за измену во имя всех тех людей, которые отдали свои жизни, не изменив своей страны. Сотня убитых на Майдане, тысячи убитых на войне, которая началась из-за письма подписано Януковичем к президенту РФ о введении войск. Это все путь измены, который получил юридическую оценку. Янукович — преступник, он — государственный изменник, он пособник того, кто развязал агрессивную войну против Украины», — подчеркнул Луценко.


Он также сообщил, что данное судебное разбирательство – это только начало, и еще будет много подобных процессов. «В судах находятся дела Ефремова, Лавриновича, Арбузова, Курченко, Клименко, Ставицкого, многих других членов антигосударственной организованной преступной группировки Януковича. Этот суд является предупреждением для всех будущих и нынешних высокопоставленных чинов Украины. Ни одна должность не дает гарантий избежания ответственности за ограбление и предательство Украины. Закон один для всех, и на все приходит время расплаты», - сообщил Луценко.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментируя приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене и пособничестве в агрессивной войне, по которому Виктор Янукович...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомельской области начнут производить белёную целлюлозу и калийные удобрения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика