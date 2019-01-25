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Власти перестали регулировать стоимость сахара. Цены в магазинах сразу же упали
26.01.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси власти не стали продлевать госрегулирование стоимости сахара, который
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com
Напомним, из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, Беларусь на 90 дней
Летом прошлого года Евразийская экономическая комиссия
Сейчас цены на сахар в магазинах ниже, чем при действии госрегулирования. Так, в одной из торговых сетей килограмм сахара «Городейский» и «Слуцкий» стоит 1,43 рубля, а «Літвінскі» — 1,39 рубля. Российский сахар стоит 1,43 рубля. Еще в одной торговой сети, как сообщают читатели, сахар продают по 1,19 рубля.
Сахар оказался в числе продовольственных товаров, которые за прошлый год подешевели. По официальной статистике, цены на него за год
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В Беларуси власти не стали продлевать госрегулирование стоимости сахара, который закончился 23 декабря прошлого года. Напомним, цена сахара с учетом НДС должна...
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