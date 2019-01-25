Власти перестали регулировать стоимость сахара. Цены в магазинах сразу же упали

В Беларуси власти не стали продлевать госрегулирование стоимости сахара, который закончился 23 декабря прошлого года. Напомним, цена сахара с учетом НДС должна была превышать 1,5 рубля за килограмм. Из-за непродления госрегулирования стоимость сахара в магазинах заметно снизилась.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Напомним, из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, Беларусь на 90 дней ввела регулирование цен на этот товар — с 17 января до 16 апреля 2018 года. Цена сахара на полках с учетом НДС не должна быть ниже 1,5 рубля за килограмм. Затем это решение было продлено .

Летом прошлого года Евразийская экономическая комиссия согласовала Беларуси продление срока госрегулирования цен на сахар до 23 декабря 2018 года.

Сейчас цены на сахар в магазинах ниже, чем при действии госрегулирования. Так, в одной из торговых сетей килограмм сахара «Городейский» и «Слуцкий» стоит 1,43 рубля, а «Літвінскі» — 1,39 рубля. Российский сахар стоит 1,43 рубля. Еще в одной торговой сети, как сообщают читатели, сахар продают по 1,19 рубля.

Сахар оказался в числе продовольственных товаров, которые за прошлый год подешевели. По официальной статистике, цены на него за год упали на 4,4%.