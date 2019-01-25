Йоханнес Бё выиграл преследование в Антхольце, Елетнов отыграл 28 мест

Норвежец Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.



Фото: biathlonworld.com

Бё допустил 3 (1+1+0+1) промаха и пересек линию финиша с огромным преимуществом над французом Антонином Гигонна (0+0+1+0). Третье место занял еще один француз Кентен Фийон-Майе (1+0+1+0), опередивший в борьбе за бронзу своих соотечественников Симона Дестье и Мартена Фуркада.

Лучшим из белорусов стал Роман Елетнов (0+0+2+0), который смог подняться с 59-го на 31-е место.

Владимир Чепелин (2+0+2+1) смог отыграть полтора десятка мест и финишировал 40-м. Антон Смольский (3+0+1+2) стал 50-м.