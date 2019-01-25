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Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

26.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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На Верхнем озере сегодня прошел районный спортивный праздник «Горецкая лыжня-2019».

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Лыжня на Верхнем озере – Видео

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Среди руководящих работников места распределились так:

 

Мужчины

1 место — Владимир Шинкарев,  ЧУПП «Прометей»

2 место — Александр Илюкевич, Савской УПК ДС-СШ

3 место — Сергей Кулагин, районный исполнительный комитет

 

Женщины

1 место — Наталья Ковалева, Горецкая ЦРБ

2 место — Зоя Шерстнева, АСБ «Беларусбанк»

3 место — Тамара Павлова, ОАО «Молочные горки»

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Общекомандный зачет среди организаций, предприятий и учреждений:

 

1 место — Горецкая ЦРБ (Наталья Ковалева. Светлана Ежгурова, Иван Юрченко, Александр Левкин)

2 место — Отдел по образованию райисполкома

3 место — БГСХА

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Среди сельских школ:

1 место — Савской УПК ДС-СШ

2 место — Маслаковская СШ

3 место — Шишевская СШ

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Среди городских школ:

1 место — СШ №4

2 место — СШ №1

3 место — СШ №2

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Призы для победителей предоставили — районная газета «Горецкий вестник», районное объединение профсоюзов, РО РОО «Белая Русь».

Призы от районного объединения профсоюзов получили самые активные участники лыжни — Татьяна Казакевич (Шишевская СШ) и Александр Илюкевич (Савской УПК ДС-СШ).

Те, кто занял первые места, получили кубки и дипломы. Серебряных и бронзовых призеров наградили дипломами.

Победителей в личном первенстве поощрили дипломами и призами.

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Список победителей в личном первенстве появится на сайте позже.

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  На Верхнем озере сегодня прошел районный спортивный праздник «Горецкая лыжня-2019».         Лыжня на Верхнем озере – Видео       Среди руководящих работников места...
 
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