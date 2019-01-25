Горецкая лыжня 2019 — Большой фоторепортаж

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На Верхнем озере сегодня прошел районный спортивный праздник «Горецкая лыжня-2019».
Среди руководящих работников места распределились так:
Мужчины
1 место — Владимир Шинкарев, ЧУПП «Прометей»
2 место — Александр Илюкевич, Савской УПК ДС-СШ
3 место — Сергей Кулагин, районный исполнительный комитет
Женщины
1 место — Наталья Ковалева, Горецкая ЦРБ
2 место — Зоя Шерстнева, АСБ «Беларусбанк»
3 место — Тамара Павлова, ОАО «Молочные горки»
Общекомандный зачет среди организаций, предприятий и учреждений:
1 место — Горецкая ЦРБ (Наталья Ковалева. Светлана Ежгурова, Иван Юрченко, Александр Левкин)
2 место — Отдел по образованию райисполкома
3 место — БГСХА
Среди сельских школ:
1 место — Савской УПК ДС-СШ
2 место — Маслаковская СШ
3 место — Шишевская СШ
Среди городских школ:
1 место — СШ №4
2 место — СШ №1
3 место — СШ №2
Призы для победителей предоставили — районная газета «Горецкий вестник», районное объединение профсоюзов, РО РОО «Белая Русь».
Призы от районного объединения профсоюзов получили самые активные участники лыжни — Татьяна Казакевич (Шишевская СШ) и Александр Илюкевич (Савской УПК ДС-СШ).
Те, кто занял первые места, получили кубки и дипломы. Серебряных и бронзовых призеров наградили дипломами.
Победителей в личном первенстве поощрили дипломами и призами.
Список победителей в личном первенстве появится на сайте позже.
Фото Михаила Левцова