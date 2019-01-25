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Дышите, глубже, вы творите историю!

26.01.2019 18:17 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Раньше говорили: «О, спорт, ты — мир!». Раньше – это тогда, когда люди еще понимали, что они делали. Когда в спорте судили не специально нанятые судьи, а трибуны, т.е. народ. И даже Цезарь не мог пойти против воли зрителей, подняв большой палец не в ту сторону и тем даровав жизнь или смерть не тому гладиатору. И тогда фраза «прислушиваться к народу» имела буквальное значение.

Можно не сомневаться, именно тогда же появилось и знаменитое выражение Vox pópuli vox Déi – «Глас народа – глас Бога» — от тех гудящих, кричащих, восторгающихся или возмущающихся трибун.

А почему же спорт – мир? Да потому, что ради спортивных зрелищ в те древние времена забывали все и переходили к чистым соревнованиям, — не ради добычи, мести и злата, а ради славы. А также для выяснения предела человеческих возможностей, для выявления которых и нужна была честность судейства.

А что такое спорт сегодня? Его сделали заложником тех самых страстей, от которых он должен быть очищен. Он оказался заложником прибыли. Но разве мир и возможность услышать глас народа с трибун по поводу доблести спортсменов не избавлены от того, чтобы мерять их звонкой монетой? Разве сами по себе эти ценности не превыше любых меркантильных соображений? Сколько стоят Олимпийские игры? А сколько стоит чудо? Радость? Сопереживание? Чувство братства, возникающее между людьми, увлеченными чем-то благородным, а не меркантильным?!

Спорт совсем недавно сделали заложником еще и политики. Впервые это произошло в 1980-м году, когда Олимпиаде в Москве объявили «бойкот» Соединенные Штаты и их приспешники и сателлиты, естественно, по каким-то «высоким политическим соображениям». Хотя любой невыход на соревнование, чем бы его не объяснять, это всегда признак трусости, и за него присуждается техническое поражение.

Тем не менее, бойкоты вошли в моду, и с тех пор проведение каких-либо международных соревнований – это целый политический триллер. Тут нужно быть, как жена Цезаря, вне всяких подозрений, чтобы избежать всех «ям», «подножек», «интриг» и пр.

Так что оцените по достоинству тот факт, что Беларуси уже в который раз и за довольно короткое время доверяют право проводить все более значимые международные

соревнования. А, значит, у нашей страны уже сложился имидж одной из лучших площадок для спорта в мире!

В этом смысле, мы можем сказать, что не только наши спортсмены, но и весь международный спорт является посланником доброй воли Беларуси к сотрудничеству и дружбе. И смотрите, какая интересная штука получается. Мы строим у себя разные спортивные арены, улучшаем инфраструктуру, украшаем наши города – все это ведь остается нам. Мы могли бы это и сами для себя делать, но включая в процесс еще и международные соревнования, привлекая к себе мировую общественность – от спортсменов до политиков – мы еще получаем и имиджевые дивиденды. И, конечно, их не подсчитаешь в долларах или евро… А знаете почему? Потому что их и не купить ни за какие доллары и евро!

Вот почему досужие разговоры о том, сколько стоят, например, предстоящие у нас Европейские игры, не имеют смысла. Игры по-любому стоят меньше получаемых от них имиджевых «доходов». И знаете, кого не устраивает такая накапливаемая белорусами «прибыль»? А тех, кто хотел бы не улучшить, а ухудшить международный имидж Беларуси. Они не могут прямо сказать: «Нас не устраивает, что, скажем, на Западе стали к Беларуси относиться толерантнее!». Также они не могут прямо признаться, что мечтали бы, чтобы в Беларуси вообще никаких игр никогда не проводилось. И не потому, что они не болельщики, а потому, что они болеют только за одно – чтобы нашей стране стало хуже. Чтобы ее ругали. Чтобы она была в изоляции – тогда они будут чувствовать себя в оппозиции. Но выше всех нас. Потому что их-то Запад будет слушать по-любому – как «передовых обличителей»…

То есть эти люди еще и у нас в стране хотят сделать спорт заложником политики. Вернее, их комплекса неполноценности по отношению к Западу!

Не выйдет!

Потому что это точно не наша история. Приезжая к нам, иностранцы хоть с Запада, хоть с Востока, Севера или Юга восхищаются не только уровнем организации соревнований, не только городами, но главным образом нашими людьми. И той атмосферой, которую они создают и для себя, и для гостей. А это для многих иностранцев настоящее открытие!

Впрочем, и мы тоже открываем. Например, то, что на том же Западе живут абсолютно нормальные люди, которых там большинство. В отличие от политиков.

И в этом соотношении тоже открываются большие перспективы для Беларуси…

Так что, о, спорт, ты — мир! Для нас в буквальном выражении.

Ведь Беларусь задает новую олимпийскую традицию для Европейского континента – у нас пройдут всего лишь Вторые с 2015 года Европейские игры или Европиада. Значит, мы у истоков традиции. Европиада — это не региональные, как пишут некоторые издания, а самые настоящие континентальные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Другие континенты уже давно имели свои собственные региональные игры. В 2010 году XVI Азиатские игры состоялись в Китае, в 2011 году XVI Панамериканские игры прошли в Мексике, XII Панарабские игры — в Катаре и X Всеафриканские игры — в Мозамбике. Кроме того, с 1985 года проводятся Игры малых государств Европы.

И вот теперь большие Европейские игры пройдут у нас… Так что почувствуйте исторический момент. И знайте, вы будете его участниками!

Авдей Герасимов

 
 
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