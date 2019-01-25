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Фестиваль любителей ездового спорта «Северные псы» проходит в Логойском районе

26.01.2019 17:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С ветерком на лыжах или на упряжке. В Логойском районе проходят соревнования любителей ездового спорта «Северные псы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Фестиваль любителей ездового спорта «Северные псы» проходит в Логойском районе

Помериться силами на фестиваль приехали участники не только из Беларуси, но и России, Украины, Литвы и Латвии. На старт со своими четвероногими питомцами выходят как любители, так и профессиональные спортсмены.

Фестиваль любителей ездового спорта «Северные псы» проходит в Логойском районе

Фестиваль любителей ездового спорта «Северные псы» проходит в Логойском районе

Всего 4 дистанции: 500 метров – для детей и 1,5, 3 и 6 километров – для взрослых. Преодолевать расстояние приходится либо на нартах, либо на лыжах. Во время таких состязаний тандем разгоняется в среднем до 20 километров в час.

Фестиваль любителей ездового спорта «Северные псы» проходит в Логойском районе

Павел Цыдик, участник фестиваля любителей ездового спорта «Северные псы»:
В последние недели чуть ли не каждый день тренировки. Каждый день сам, а с собакой – через день. Это наши первые соревнования. Посмотрим, как пойдёт.

В зимних видах мы еще ни разу не участвовали. Но в каникроссе вполне неплохо себя показывали. Собака спортивная, собака всё умеет. Тут скорее вопрос за мной, как я на лыжах себя поведу.

Фестиваль любителей ездового спорта «Северные псы» проходит в Логойском районе

Фестиваль любителей ездового спорта «Северные псы» проходит в Логойском районе

Это единственный фестиваль в стране для любителей ездового спорта. Проводится он уже в четвёртый раз.


 
 
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Новости Беларуси. С ветерком на лыжах или на упряжке. В Логойском районе проходят соревнования любителей ездового спорта «Северные псы», сообщили в программе...
 
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