Европа пообещала Беларуси смягчение визового режима

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Викторин отметила, что стороны продолжают работу над соглашением о приоритетах партнерства, которое не смогли подписать до конца 2018 года. «У меня также есть оптимизм относительно соглашения об упрощении визового режима. Думаю, в ближайшее время оно будет подписано», — сказала дипломат.





Викторин заметила, что за три года с момента ее назначения политический диалог между Белоруссией и ЕС расширился и стал активнее.





Евросоюз будет добиваться того, чтобы Белоруссия была независимым и суверенным государством и в ней развивалась демократия. Поэтому вопросы прав человека останутся главными в повестке дня, отметила Викторин. «Мы хотим, чтобы было больше информации о том, что ЕС делает на благо белорусского народа», — добавила дипломат.





14 января министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск и Вашингтон обсуждают возможность расширить взаимное дипломатическое присутствие и вернуть послов.





В прошлом году Россия решила провести налоговый маневр в нефтяной отрасли, после чего нефть будет поставлять в Белоруссию по мировым ценам. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что если стороны не достигнут соглашения о компенсации, то Москва потеряет единственного союзника на западном направлении.



