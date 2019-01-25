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Кривко заняла восьмое место в преследовании на этапе КМ в Антхольце
Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла восьмое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Кривко допустила 2 (0+1+1+0) промаха и благодаря быстрому ходу на последних кругах смогла прорваться с 17-го на восьмое место.
Елена Кручинкина (1+2+0+1) заняла 40-е место.
Победу же одержала итальянка Доротея Вирер (1+0+0+1). На старте она была восьмой. Лаура Дальмайер (0+0+1+0) финишировала второй, Лиза Виттоцци (1+0+0+1) стала третьей.
Примечательно, что ни одна из этих гонщиц не была в спринте на подиуме.
Доротея Вирер благодаря этой победе укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира.
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла восьмое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
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