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28 января в общую продажу поступят билеты на домашний матч БАТЭ против лондонского «Арсенала»
28 января в онлайн-продажу поступят билеты на домашний матч БАТЭ против лондонского «Арсенала», который состоится на «Борисов-Арене» 14 февраля в 20.55.
Квитки можно будет приобрести через сайт Ticketpro и распечатать в любом удобном месте, сообщается на
Ответный матч состоится в Лондоне 21 февраля.
БАТЭ до 7 февраля проводит сбор в Турции, куда отправились 24 футболиста.
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28 января в онлайн-продажу поступят билеты на домашний матч БАТЭ против лондонского «Арсенала», который состоится на «Борисов-Арене» 14 февраля в 20.55.
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