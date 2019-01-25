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Переименование Банка Москва-Минск в Банк Дабрабыт является частью предпродажной подготовки

26.01.2019 17:52 — Разное | Партизан  
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С 28 января Банк Москва-Минск начнет работать под названием Банк Дабрабыт. Соответствующее изменение в устав зарегистрировано Нацбанком 23 января. Ребрендинг является частью предпродажной подготовки банка. Нынешнее название может вводить в заблуждение иностранных инвесторов, вызывая ошибочные ассоциации с российским капиталом.

 Банк Дабрабыт (Банк Москва-Минск) осуществляет деятельность на белорусском рынке с 2000 года. До 2014 года он работал как дочерний банк Банка Москвы. В октябре 2014 года Нацбанк выкупил 99,75% акций банка у Банка Москвы, еще 0,25% акций у швейцарской компании "БМ Холдинг АГ" выкупил Паритетбанк. А в 2015 году Нацбанк заявил о готовности выйти из состава акционеров Банка Москва-Минск, пишет doingbusiness.by
"Ребрендинг должен осовременить восприятие банка, привести его в соответствие с текущей ситуацией. Старое название играло важную роль в прошлом, когда у банка был российский акционер. Операции с ним составляли значительную часть бизнеса банка. Однако с тех пор состав учредителей сменился, а банк заметно вырос и расширил портфель услуг", – пояснил председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд.

 Он признал, что частично смена названия связана с предпродажной подготовкой банка. "Название "Москва-Минск" вводило в заблуждение. Когда смотрели с западной стороны, восприятие приводило к российским корням. Вы знаете о сложных отношениях России с остальным миром. Мы считаем, что для продажи новый бренд поможет", – пояснил глава банка.

Касаясь перспектив поиска инвесторов для Банка Дабрабыт, И.Лихогруд заметил, что приватизация является целью, но "не любой ценой, не на любых условиях".

В качестве одного из потенциальных инвесторов может выступать Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который также ведет переговоры о вхождении в капитал Белинвестбанка и Приорбанка. Однако ЕБРР выступает обычно в качестве финансового, а не стратегического инвестора.


"ЕБРР готов участвовать, но не сам, не первым, а вместе с кем-то", – отметил И.Лихогруд.
 В этой связи предполагается, что для Банка Дабрабыт будет найден стратегический инвестор, который устроит ЕБРР и который, в свою очередь, будет готов к входу ЕБРР в белорусский актив. Ранее сообщалось, что банком интересовался турецкий Ziraat Bank, обсуждалась также возможная продажа актива китайскому бизнесу.

"Ведем переговоры с разными контрагентами из разных частей света", – рассказал И.Лихогруд. В банке не исключают, что определятся с инвестором в течение 2019 года.

 Одним из ключевых вопросов переговорного процесса является цена. "Всегда находятся те, кто хотят купить дешево. Но нет смысла хорошее продавать дешево", – считает глава Банка Дабрабыт.

В 2014 году сумма сделки купли-продажи банка составила USD 55,7 млн. Столько же в 2016 году Беларусь готова была выручить от продажи банка (сумма фигурировала в презентации инвестпроекта).
 
"Дешевле капитала я бы его точно не продавал", – отметил И.Лихогруд, подчеркнув, что решение будет принимать президент страны.
 На 1 января 2018 года собственный капитал Банка Дабрабыт составил около BYN 125 млн. За 2018 год банк получил BYN 23,7 млн чистой прибыли, что в 1,7 раза больше, чем за 2017 год. Рентабельность нормативного капитала за год увеличилась в 1,4 раза до 20,9%.

В зависимости от того, кто станет стратегическим инвестором Банка Дабрабыт, возможно развитие различных направлений деятельности, к примеру, торгового финансирования.
"Мы предполагаем, что если войдет инвестор из определенной страны, у нас будут лучшие позиции при обеспечении потребности бизнеса в торговых взаимоотношениях с этой страной. Это скорее добавится к тому, что есть. Не взамен, не вместо чего-нибудь", – сообщил председатель правления Банка Дабрабыт, акцентировав внимание на том, что у банка нет планов двигаться в сторону монолайнера. Он продолжит работать как универсальный банк.

 В 2019 году Банк Дабрабыт рассчитывает нарастить объем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса и населения, объем кредитования крупного бизнеса сохранится примерно на уровне 2018 года.
 Вместе с тем при вхождении в капитал банка иностранного инвестора темпы роста кредитного портфеля могут существенно возрасти, хотя и будут сдерживаться замедлением роста экономики. Сейчас рост показателей ограничен в том числе пруденциальными требованиями.

"Та инфраструктура, которая у нас создана, в самом широком смысле – команда, технологии, продукты, процессы – позволит нам легко в 2-3 раза вырасти по объему при увеличении капитала. Но должен сделать оговорку, при благоприятных условиях экономики", – считает И.Лихогруд.

По данным Нацбанка, на начало IV квартала активы Банка Москва-Минск составляли BYN 1 177,3 млн, в том числе кредиты клиентам – BYN 639,4 млн, ценные бумаги – BYN 304,0 млн.


 
Теги: Минск
 
 
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С 28 января Банк Москва-Минск начнет работать под названием Банк Дабрабыт. Соответствующее изменение в устав зарегистрировано Нацбанком 23 января. Ребрендинг...
 
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