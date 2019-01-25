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Минское «Динамо» играет в гостях против «Слована». Онлайн матча

26.01.2019 19:03 — Разное | Tut.by  
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В матче двух команд, набравших наименьшее количество очков в КХЛ, минское «Динамо» сыграет в гостях против «Слована».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане проиграли пять последних матчей, «Слован» — восемь. Причем в последней игре клуб из Братиславы был бит «Локомотивом» со счетом 0:7.

«Слован»: Штепанек (Чилиак); Яношик — Серсен (К), Червены — Сукель — Лишка; Желинас — Клок, Чипчура — Таффе — Рау; Шварни — Бачик, Лунтер — Буц — Лампер; Слобода — Еглич — Баранов; Болдижар, Бэйли.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко (К) — Когалев; Бокун — Блум (А), Дроздов — Хауден — Пулккинен; Евенко — Уиркош, Парфеевец — Ковыршин — Степанов; Китаров (А) — Волков — Литвинов; Знахаренко.

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Теги: Минск
 
 
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В матче двух команд, набравших наименьшее количество очков в КХЛ, минское «Динамо» сыграет в гостях против «Слована».
 
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