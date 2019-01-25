ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака

26.01.2019 19:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости мира. Наоми Осака – победительница Australian Open – 2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале женского одиночного разряда японская теннисистка в драматичном матче переиграла чешку Петру Квитову.

«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака

Обе спортсменки были настроены на победу в этом финале. И как итог судьбу первого сета решал тай-брэйк, где удачливее была Осака – 7:6. Во второй партии, Наоми вела – 5:3, но упустила шанс закрыть встречу.

«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака

Квитова выигрывает четыре гейма подряд и переводит матч в решающий сет – 7:5. Третья партия также была боевой, но в решающий момент удачливее была Осака – 6:4.

«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака

Наоми Осака, победительница Australian Open:
Извините, публичная речь – это не моя сильная сторона. Я надеялась, что обойдется без этого. Я поздравляю Петру, ты действительно очень классная, и я горжусь, что сыграла с тобой.

«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака

Хочу сказать большое спасибо зрителям. Ваша поддержка была действительно теплой. Также спасибо всем, кто был причастен к этому турниру. Я горжусь, что сыграла в этом финале.

«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака

Таким образом, в 21 год японская теннисистка выигрывает свой второй грэнд слэм. С 28 января она станет первой ракеткой мира.
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Наоми Осака – победительница Australian Open – 2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале женского одиночного разряда японская теннисистка в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» играет в гостях против «Слована». Онлайн матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика