В хоккейной экстралиге «А» сыграны четыре поединка

Новости Беларуси. 26 января были сыграны четыре поединка в сильнейшем дивизионе белорусского чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неожиданный итог пришел из Жлобина. Местный «Металлург» нанёс поражение одному из фаворитов регулярки – солигорскому «Шахтёру» 4:2.





Свое лидерство в таблице укрепила «Юность». Минчане в гостях обыграли «Гомель». Праздновал викторию и гродненский «Неман». Команда Сергея Пушкова была сильнее «Динамо» из Молодечно. Волевой победы над сборной U-20 добилась «Лида».