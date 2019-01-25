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В хоккейной экстралиге «А» сыграны четыре поединка

26.01.2019 19:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 26 января были сыграны четыре поединка в сильнейшем дивизионе белорусского чемпионата,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неожиданный итог пришел из Жлобина. Местный «Металлург» нанёс поражение одному из фаворитов регулярки – солигорскому «Шахтёру» 4:2.

В хоккейной экстралиге «А» сыграны четыре поединка

Свое лидерство в таблице укрепила «Юность». Минчане в гостях обыграли «Гомель». Праздновал викторию и гродненский «Неман». Команда Сергея Пушкова была сильнее «Динамо» из Молодечно. Волевой победы над сборной U-20 добилась «Лида».
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 26 января были сыграны четыре поединка в сильнейшем дивизионе белорусского чемпионата,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неожиданный итог...
 
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