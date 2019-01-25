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Россияне стали меньше верить в хорошие отношения с Беларусью

26.01.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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Россияне стали меньше верить в хорошие отношения с Беларусью. Согласно последнему социологическому опросу фонда “Общественное мнение”, только 50% респондентов положительно оценивает нынешние белорусско-российские отношения, сообщает ria.ru.

А более трех лет назад, в октябре 2015 года, таких респондентов было 79%.

17% респондентов охарактеризовали отношения между двумя странами как плохие (в 2015 году таких было 6%).

На то, что через год отношения между Беларусью и Россией будут лучше, надеются 33% опрошенных, пессимистические прогнозы делают 6%, а еще 24% полагают, что ничего не изменится.

Опрос проводился 19-20 января в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.


У респондентов также спросили об отношении к белорусскому руководителю Александру Лукашенко. 47% опрошенных относятся к нему хорошо (в 2015 году было 54%), еще 40% сообщили, что эта личность им безразлична (33% в 2015 году) и 6% отметили, что они плохо относятся к Лукашенко (3% в 2015 году ).


 
 
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Россияне стали меньше верить в хорошие отношения с Беларусью. Согласно последнему социологическому опросу фонда “Общественное мнение”, только 50% респондентов...
 
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