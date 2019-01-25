Россияне стали меньше верить в хорошие отношения с Беларусью

А более трех лет назад, в октябре 2015 года, таких респондентов было 79%.





17% респондентов охарактеризовали отношения между двумя странами как плохие (в 2015 году таких было 6%).





На то, что через год отношения между Беларусью и Россией будут лучше, надеются 33% опрошенных, пессимистические прогнозы делают 6%, а еще 24% полагают, что ничего не изменится.





Опрос проводился 19-20 января в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.









У респондентов также спросили об отношении к белорусскому руководителю Александру Лукашенко. 47% опрошенных относятся к нему хорошо (в 2015 году было 54%), еще 40% сообщили, что эта личность им безразлична (33% в 2015 году) и 6% отметили, что они плохо относятся к Лукашенко (3% в 2015 году ).



