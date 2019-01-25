Алексиевич, Кундера, Леви, Памук, Рушди и другие призвали защитить Европу от угроз — политиков-популистов и Путина

пишет НН. Открытое письмо было написано по инициативе французского политического журналиста и философа Бернара-Анри Леви. Его главная цель состояла в том, чтобы призвать европейцев подняться на защиту демократических и либеральных ценностей проекта «Европа», который, несмотря на «ошибки, промахи, а подчас даже малодушие был и остается вторым домом для каждого свободного человека на планете»,НН.

Авторы пишут, что сейчас, спустя три четверти века после победы над фашизмом и через 30 лет с момента падения Берлинской стены, Европе предстоит новая битва за цивилизацию. Главная угроза, по их мнению, исходит от популистов, призывающих восстановить «национальный дух» и «утраченную идентичность».





«Европу атакуют лжепророки, опьяненные чувством обиды и бредящие возможностью оказаться в центре внимания. Она покинута двумя величайшими союзниками, которые в течение прошлого века дважды спасали ее от самоубийства; одним по ту сторону канала [Ла-Манша] и другим, который находится на другой стороне Атлантики. [Европейский] континент уязвим для все более наглого вмешательства со стороны хозяина Кремля. Сама идея Европы разваливается на части на наших глазах» — считают авторы обращения.





В письме говорится, что если «патриоты Европы» не опомнятся, выборы в Европарламент, которые должны пройти в мае, станут катастрофой. Победа достанется разрушителям, а те, кто верят в наследие Эразма Роттердамского, Данте, Гете и Яна Амоса Коменского, потерпят постыдное поражение; восторжествует презрение к знанию и культуре, произойдут вспышки ксенофобии и антисемитизма, считают авторы обращения. Они призывают всех еще раз поддержать Европу, которая, несмотря на все ошибки политиков, все равно «остается маяком для всех свободных мужчин и женщин планеты».









В ответ на националистический натиск мы должны заново открыть дух активности или признать, что обида и ненависть окружат нас и победят. Нам срочно нужно поднять тревогу против тех, кто поджигает душу и дух, которые, от Парижа до Рима, с остановками по пути в Барселоне, Будапеште, Дрездене, Вене и Варшаве, хотят разжечь костер наших свобод.





Cреди прочих письмо подписали: Светлана Алексиевич, Марио Варгас Льоса, Эльфрида Елинек, Исмаил Кадарэ, Милан Кундера, Бернар-Анри Леви, Адам Михник, Герта Мюллер, Орхан Памук, Салман Рушди, Людмила Улицкая, Энн Эплбаум и др.



